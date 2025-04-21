Россия атаковала Украину ракетами и почти сотней дронов: есть последствия – фото

По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет

ВСУ (Иллюстративное фото: 242 Центр подготовки подразделений)

В ночь на 21 апреля Россия ударила по Украине тремя ракетами и 96 дронами разных типов. Противовоздушная оборона сбила 42 вражеских БпЛА, пострадали несколько регионов, сообщили Воздушные силы Украины.

С 02:00 враг нанес удары противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из Крыма по Херсонской области и двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П с воздуха над Черным морем по Николаеву.

Дроны оккупанты запускали из направлений городов Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и Гвардейское в Крыму.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 42 ударных дронов разных типов, в частности "шахедов", на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области.

В Днепропетровской области в результате атаки в Подгородненской громаде Днепровского района загорелись сухая трава и хозяйственное сооружение, поврежден дачный дом. В Павлограде произошел пожар на пищевом предприятии, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В Межевской общине Синельниковского района ударом FPV-дрона повреждена инфраструктура. Также враг ударил КАБами по Новопавловской общине, а Марганец обстрелял из тяжелой артиллерии.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Подгородненская община (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Подгородненская община (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в селе Хотимля Чугуевского района в результате атаки дроном "Молния" поврежден грузовой автомобиль и автокран. В селе Ковшаровка Купянского района из-за атаки "шахедом" горели восемь квартир со второго по пятый этаж на площади 320 кв. м. Всего сгорело 36 квартир на общей площади около 1600 кв. м.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что россияне атаковали регион на рассвете. Поврежден объект инфраструктуры, информации о пострадавших или других разрушениях не поступало.