ОВА: Россияне изменили тактику обстрелов Херсонской области. Ситуация остается опасной

Обстрел Херсонской области (Фото: t.me/olexandrprokudin)

Россияне активизировали обстрелы Херсонской области в течение последней недели и сменили тактику. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты сначала сбрасывают авиабомбы, а затем накрывают ту же местность артиллерией.

"Это значит, что после первого "прилета" ситуация остается опасной. Именно поэтому важно не оставлять укрытие сразу. Находитесь в безопасном месте как можно дольше – это может спасти вам жизнь", – отметил глава ОВА.

Прокудин также призвал жителей не фотографировать последствия обстрелов и не публиковать места попадания в соцсетях. Эти фото, по его словам, враг может использоваться для корректировки огня.

Кроме того, подобными действиями подвергаются опасности те, кто приезжает спасать, разбирать завалы и тушить пожары.