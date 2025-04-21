ОВА: Россияне изменили тактику обстрелов Херсонской области. Ситуация остается опасной
Россияне активизировали обстрелы Херсонской области в течение последней недели и сменили тактику. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, оккупанты сначала сбрасывают авиабомбы, а затем накрывают ту же местность артиллерией.
"Это значит, что после первого "прилета" ситуация остается опасной. Именно поэтому важно не оставлять укрытие сразу. Находитесь в безопасном месте как можно дольше – это может спасти вам жизнь", – отметил глава ОВА.
Прокудин также призвал жителей не фотографировать последствия обстрелов и не публиковать места попадания в соцсетях. Эти фото, по его словам, враг может использоваться для корректировки огня.
Кроме того, подобными действиями подвергаются опасности те, кто приезжает спасать, разбирать завалы и тушить пожары.
- 20 апреля Трамп выразил надежду, что Украина и Россия заключат соглашение на этой неделе.
- 21 апреля Зеленский сообщил, что Россия нарушила "Пасхальное перемирие" 2935 раз в течение 20 апреля.
- В ночь после Пасхи Россия атаковала Украину ракетами "Оникс" и Х-31П, а также почти сотней дронов. В ряде регионов есть последствия.