Россияне ночью атаковали Украину 54 БпЛА: есть последствия в двух областях
В ночь на 22 апреля россияне выпустили по Украине более 50 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, есть последствия в двух областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 21:00 21 апреля россияне атаковали Украину 54 БпЛА разных типов. Районы пусков: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (Россия) и Чауда (временно оккупированный Крым).
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 38 БпЛА на востоке, севере, юге и в центре страны. 16 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Одесская и Киевская области.
В Одессе в результате атаки пострадали три человека. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, учебные заведения и автомобили.
Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что в регионе работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших нет.
В Бучанском районе в результате атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственных здания и три гаража.
Также произошло возгорание на строительной площадке. Пожар ликвидирован. Повреждены помещения загородного комплекса.
Военные отметили, что с 08:00 22 апреля началась новая волна российской атаки. Группы ударных БпЛА заходят с севера через Сумскую область.
- 19 апреля Путин объявил "Пасхальное перемирие". Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями", но согласился при реальном прекращении огня Россией.
- Зеленский сообщил, что в течение 20 апреля Россия нарушила "Пасхальное перемирие" 2935 раз. Было также совершено 96 штурмов.
- В ночь на 21 апреля Россия ударила по Украине тремя ракетами и 96 дронами разных типов.