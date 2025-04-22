Россияне ночью атаковали Украину 54 БпЛА: есть последствия в двух областях

Последствия атаки в Одессу (Фото: Одесская областная прокуратура)

В ночь на 22 апреля россияне выпустили по Украине более 50 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, есть последствия в двух областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

С 21:00 21 апреля россияне атаковали Украину 54 БпЛА разных типов. Районы пусков: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (Россия) и Чауда (временно оккупированный Крым).

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 38 БпЛА на востоке, севере, юге и в центре страны. 16 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесская и Киевская области.

В Одессе в результате атаки пострадали три человека. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, учебные заведения и автомобили.

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что в регионе работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших нет.

В Бучанском районе в результате атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственных здания и три гаража.

Также произошло возгорание на строительной площадке. Пожар ликвидирован. Повреждены помещения загородного комплекса.

Фото: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА

Военные отметили, что с 08:00 22 апреля началась новая волна российской атаки. Группы ударных БпЛА заходят с севера через Сумскую область.