Росія тероризувала цивільних "шахедами": фото і відео наслідків в Полтаві, Одесі і Харкові

Внаслідок чергових російських атак на українські міста зайнялися пожежі, відомо про постраждалих

Фото: ДСНС

У ніч проти 23 квітня Росія вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема постраждали Полтава, Одеса і Харків. Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій і представники місцевої влади.

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Через масований російський удар БпЛА по Полтаві травмовано трьох людей.

У ДСНС стверджують, що під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади і гаражі.

Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки, в результаті чого вибито шибки, пошкоджено фасад.

Також виникли пожежі, станом на ранок рятувальники ще гасять їх.

Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут уточнив, що влучання були по підприємствах та відкритих територіях поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави.

Також він написав, що над областю вдалося збити "значну" кількість БпЛА.

Одеса вночі також опинилась під атакою російських безпілотників, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Цього разу під прицілом росіян була цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Внаслідок удару спалахнула низка пожеж, постраждали дві людини.

ДСНС уточнила, що зайнялися житлові будинки й будівлі приватних підприємств.

Судячи з допису, станом на ранок вогонь вже приборкали.

Під атакою був і Харків. Мер Ігор Терехов повідомив про три вибухи за ніч.

Рятувальники написали, що вночі місто знову опинилося під масованими ударами російських БпЛА. Під прицілом були цивільні об'єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Станом на ранок тривають роботи з ліквідації пожеж та розбору завалів.