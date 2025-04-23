Россия терроризировала "шахедами": фото и видео последствий в Полтаве, Одессе и Харькове

В результате очередных российских атак на украинские города начались пожары, известно о пострадавших

Фото: ГСЧС

В ночь на 23 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками, в частности пострадали Полтава, Одесса и Харьков. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и представители местных властей.

Из-за массированного российского удара БпЛА по Полтаве травмированы три человека.

В ГСЧС утверждают, что под вражескими атаками оказалась исключительно гражданская инфраструктура города. Повреждены жилые дома, предприятия, склады и гаражи.

Один из дронов упал вблизи многоэтажки, в результате чего выбиты стекла, поврежден фасад.

Также возникли пожары, по состоянию на утро спасатели еще тушат их.

Временно исполняющий обязанности начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут уточнил, что попадания были по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы.

Также он написал, что над областью удалось сбить "значительное" количество БпЛА.

Одесса ночью также оказалась под атакой российских беспилотников, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В этот раз под прицелом россиян была гражданская инфраструктура пригорода Одессы. В результате удара вспыхнул ряд пожаров, пострадали два человека.

ГСЧС уточнила, что загорелись жилые дома и здания частных предприятий.

Судя по сообщению, по состоянию на утро огонь уже ликвидировали.

Под атакой находился и Харьков. Мэр Игорь Терехов сообщил о трех взрывах за ночь.

Спасатели написали, что ночью город снова оказался под массированными ударами российских БпЛА. Под прицелом находились гражданские объекты, в результате чего возникли масштабные пожары и разрушения зданий.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. По состоянию на утро продолжаются работы по ликвидации пожаров и разбору завалов.