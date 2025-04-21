Зеленский: Украина все еще открыта для перемирия на дальнобойные удары, ждем ответа из РФ

Президент отметил, что украинская сторона готова к "любому разговору, как это обеспечить"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина все еще открыта к прекращению огня в дальнобойных ударах и ждет "четкого ответа из Москвы". Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

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Зеленский отметил, что Россия отвергла не только предложение США о полном и безусловном прекращении огня, сделанном более месяца назад в Саудовской Аравии, но и отказалась от идеи Украины "и в дальнейшем после Пасхи делать все для тишины".

"Все это еще раз демонстрирует, чего действительно хотят в Москве. Однако Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить", – отметил президент.

Глава государства считает, что "очевидным, самым простым и надежным путем" для этого является прекращение ударов ракет и дальнобойных дронов, что "автоматически будет гарантировать сохранение всей гражданской инфраструктуры". Он добавил, что именно реальное и долгое прекращение огня должно стать первым шагом к надежному и продолжительному миру.

"Сейчас после Пасхи весь мир видит настоящую проблематику – настоящую причину того, почему боевые действия продолжаются. Именно Россия является источником войны. Именно из Москвы должен прийти реальный приказ российской армии на прекращение огня, и если такого жесткого российского приказа на тишину нет – нет и тишины", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что на Пасху не было воздушных тревог, а на некоторых участках фронта была тишина: "Итак, это возможно – возможно, когда именно Россия идет на уменьшение убийств". В то же время глава государства подчеркнул, что 20 апреля все равно происходили российские штурмовые действия, удары и обстрелы и были потери, в том числе среди гражданских.

Уже 21 апреля российских ударов стало еще больше – только к 13:00 было зафиксировано почти 3000 обстрелов, штурмов и других ударов, рассказал президент.

"Было применение российских ракет, "шахедов", почти 90 авиабомб, применение тяжелого вооружения, дронов. Российские атаки продолжаются по всему фронту. Вечером ожидаю нового доклада главкома Сырского", – отметил Зеленский.

Также он рассказал, что во время предыдущей встречи в Париже и предстоящих переговоров в Лондоне украинская делегация имеет первоочередную задачу насчет безусловного прекращения огня: "Именно это должно быть началом".

"Мир приходит в тишине. И только когда есть настоящая тишина и когда люди доверяют всему процессу переговоров, тогда могут решаться фундаментальные вопросы", – подытожил он.

20 апреля президент Зеленский предложил России отказаться от любых ударов дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре по меньшей мере 30 суток с возможностью продления. По его словам, несмотря на нарушение россиянами "Пасхального перемирия" на фронте, на день была достигнута тишина в небе.

Однако уже ночью Россия ударила по Украине тремя ракетами и 96 дронами разных типов. Противовоздушная оборона сбила 42 вражеских БпЛА.

Диктатор Путин заявил, что страна-агрессор "проанализирует и примет соответствующее решение" по предложению Зеленского и якобы готова к обсуждениям напрямую с Украиной. В то же время тиран снова попытался оправдать российские удары по гражданским.