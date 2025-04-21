Путин ответил на идею Зеленского о перемирии на дальнобойные удары

Диктатор снова попытался оправдать удары по гражданским, в частности по Сумах и Кривому Рогу

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор "проанализирует и примет соответствующее решение" относительно предложения президента Владимира Зеленского по поводу 30-дневного перемирия в дальнобойных ударах по гражданским объектам. Заявление тирана распространили российские пропагандисты.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Путин начал с того, что попытался оправдать российские атаки по гражданским объектам якобы ударами по украинским военным, в частности, вспомнил атаки по Сумах и Кривому Рогу, из-за которых погибли десятки мирных людей, в том числе дети.

"Вот с этим нужно разобраться. Это все предмет для такого тщательного исследования. Может быть и в двустороннем порядке, в результате диалога – мы этого не исключаем. Так что ми все это проанализируем и будем принимать соответствующие решения на будущее", – заявил диктатор.

Впоследствии спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам и обсуждениям по этому поводу непосредственно с украинской стороной.

Все предыдущие переговоры о прекращении огня в энергетике и на море проходили при посредничестве Соединенных Штатов.

СПРАВКА После удара по Кривому Рогу 4 апреля россияне заявляли, что якобы ударили по ресторану, где проводилось военное совещание. Однако видео из заведения доказывает, что во время атаки



После удара РФ 13 апреля по Сумах нардеп Безуглая и мэр Конотопа Семенихин заявляли, что в городском университете проводилось награждение военных, во время атаки те были в укрытии и не пострадали. Это сразу подхватила российская пропаганда для оправдания удара. Тогдашний глава ОВА впоследствии После удара по Кривому Рогу 4 апреля россияне заявляли, что якобы ударили по ресторану, где проводилось военное совещание. Однако видео из заведения доказывает, что во время атаки там были только гражданские После удара РФ 13 апреля по Сумах нардеп Безуглая и мэр Конотопа Семенихин заявляли, что в городском университете проводилось награждение военных, во время атаки те были в укрытии и не пострадали. Это сразу подхватила российская пропаганда для оправдания удара. Тогдашний глава ОВА впоследствии подтвердил , что был приглашен на мероприятие с награждением военных. Следует отметить, что с точки зрения международного гуманитарного права это не может быть оправданием удара по центру города в Вербное воскресенье, для которого РФ использовала по меньшей мере одну ракету с кассетной боевой частью , которая и повлекла массовые жертвы среди гражданских.