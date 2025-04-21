Путин ответил на идею Зеленского о перемирии на дальнобойные удары
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор "проанализирует и примет соответствующее решение" относительно предложения президента Владимира Зеленского по поводу 30-дневного перемирия в дальнобойных ударах по гражданским объектам. Заявление тирана распространили российские пропагандисты.
Путин начал с того, что попытался оправдать российские атаки по гражданским объектам якобы ударами по украинским военным, в частности, вспомнил атаки по Сумах и Кривому Рогу, из-за которых погибли десятки мирных людей, в том числе дети.
"Вот с этим нужно разобраться. Это все предмет для такого тщательного исследования. Может быть и в двустороннем порядке, в результате диалога – мы этого не исключаем. Так что ми все это проанализируем и будем принимать соответствующие решения на будущее", – заявил диктатор.
Впоследствии спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам и обсуждениям по этому поводу непосредственно с украинской стороной.
Все предыдущие переговоры о прекращении огня в энергетике и на море проходили при посредничестве Соединенных Штатов.
После удара РФ 13 апреля по Сумах нардеп Безуглая и мэр Конотопа Семенихин заявляли, что в городском университете проводилось награждение военных, во время атаки те были в укрытии и не пострадали. Это сразу подхватила российская пропаганда для оправдания удара. Тогдашний глава ОВА впоследствии подтвердил, что был приглашен на мероприятие с награждением военных. Следует отметить, что с точки зрения международного гуманитарного права это не может быть оправданием удара по центру города в Вербное воскресенье, для которого РФ использовала по меньшей мере одну ракету с кассетной боевой частью, которая и повлекла массовые жертвы среди гражданских.
- 20 апреля президент Зеленский предложил России отказаться от любых ударов дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре по меньшей мере на 30 суток с возможностью продления. По его словам, несмотря на нарушение россиянами "Пасхального перемирия" на фронте, на день была достигнута тишина в небе.
- Однако уже ночью Россия ударила по Украине тремя ракетами и 96 дронами разных типов. Противовоздушная оборона сбила 42 вражеских БпЛА.