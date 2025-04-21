Путін відповів на ідею Зеленського про перемир'я на далекобійні удари

Диктатор знову спробував виправдати атаки по цивільних, зокрема по Сумах та Кривому Рогу

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресорка "проаналізує та ухвалить відповідне рішення" на пропозицію президента Володимира Зеленського щодо 30-денного перемир'я у далекобійних ударах по цивільних об'єктах. Заяву тирана поширили російські пропагандисти.

Путін почав з того, що спробував виправдати російські атаки по цивільних об'єктах нібито ударами по українських військових, згадавши атаки по Сумах та Кривому Рогу, через які загинули десятки мирних людей, зокрема діти.

"Ось із цим треба розібратися. Це все є предметом для такого ретельного дослідження. Може бути й у двосторонньому порядку, в результаті діалогу – ми цього не виключаємо. Тож ми все це проаналізуємо та ухвалюватимемо відповідні рішення на майбутнє", – заявив диктатор.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до переговорів та обговорень з цього приводу безпосередньо з українською стороною.

Усі попередні переговори про припинення вогню в енергетиці та на морі відбувалися за посередництва Сполучених Штатів.

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