Зеленський відповів Трампу щодо удару РФ по Сумах: Це не помилка, це вбивство

На думку президента, більш м'яка реакція адміністрації США на удар говорить про продовження сьогоднішньої політики Штатів

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський відповів на слова американського колеги Дональда Трампа й наголосив, що російський ракетний удар по Сумах був не "помилкою", а вбивством. Про це глава держави розповів під час брифінгу.

"Була реакція [на удар] від держсекретаря Рубіо. Його була зрозуміла реакція – він засудив це, і ми вдячні за таку реакцію. Більш серйозна реакція була від багатьох наших партнерів. Там, де засуджували з кількістю [загиблих] і говорили, хто такі росіяни після цього [удару] тощо", – розповів Зеленський.

На його думку, більш м'яка реакція адміністрації Трампа на удар говорить про продовження сьогоднішньої політики США.

За словами Зеленського, влада Штатів вважає, що саме такий формат дипломатії спрацює, аби закінчити війну.

Водночас глава держави наголосив, що удар РФ по Сумах не можна назвати "помилкою".

"Вибачте, це вбивство, і цей удар йшов сюди, в центр [міста]. Він не йшов на фронт. І розказувати історії, як "я-то б'ю по фронту, але це помилка" – вибачаюсь, ми не можемо знаходити виправдання, коли ти в центр міста б'єш ракетами, не однією. А якщо не одна – вже не помилка", – пояснив президент.

Також він акцентував, що окупанти застосували саме ракети з касетними боєприпасами для цієї атаки.