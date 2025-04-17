Зеленський відповів Трампу щодо удару РФ по Сумах: Це не помилка, це вбивство
Президент Володимир Зеленський відповів на слова американського колеги Дональда Трампа й наголосив, що російський ракетний удар по Сумах був не "помилкою", а вбивством. Про це глава держави розповів під час брифінгу.
"Була реакція [на удар] від держсекретаря Рубіо. Його була зрозуміла реакція – він засудив це, і ми вдячні за таку реакцію. Більш серйозна реакція була від багатьох наших партнерів. Там, де засуджували з кількістю [загиблих] і говорили, хто такі росіяни після цього [удару] тощо", – розповів Зеленський.
На його думку, більш м'яка реакція адміністрації Трампа на удар говорить про продовження сьогоднішньої політики США.
За словами Зеленського, влада Штатів вважає, що саме такий формат дипломатії спрацює, аби закінчити війну.
Водночас глава держави наголосив, що удар РФ по Сумах не можна назвати "помилкою".
"Вибачте, це вбивство, і цей удар йшов сюди, в центр [міста]. Він не йшов на фронт. І розказувати історії, як "я-то б'ю по фронту, але це помилка" – вибачаюсь, ми не можемо знаходити виправдання, коли ти в центр міста б'єш ракетами, не однією. А якщо не одна – вже не помилка", – пояснив президент.
Також він акцентував, що окупанти застосували саме ракети з касетними боєприпасами для цієї атаки.
- Вранці 13 квітня 2025 року окупанти завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Саме повторна атака спричинила масові людські жертви: перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, а друга розірвалася фактично над вулицею.
- Станом на вечір 15 квітня кількість загиблих через російські удари по Сумах зросла до 36. За медичною допомогою звернулися 127 людей: 109 дорослих і 18 дітей. У стаціонарі перебувають 44 пацієнти, з них 10 дітей.
- Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 і 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно. Згодом Сили оборони уразили пункт постійної дислокації 448 бригади, Головне управління розвідки атакувало розташування 112 бригади.