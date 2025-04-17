Зеленський анонсував санкції проти виробників ракет "Іскандер" та російських пропагандистів
Президент Володимир Зеленський анонсував санкції проти виробників ракет "Іскандер" та російських пропагандистів. Про це голова держави розповів під час брифінгу.
"Два важливі пакети санкцій буде мною введено завтра [18 квітня] по пропагандистах Кремля та виробниках ракет "Іскандер", – розповів Зеленський.
Водночас він не уточнив, про кого саме йдеться.
Судячи з відкритих джерел, безпосередньо ракети "Іскандер" виробляє Акціонерне товариство "Воткінський завод" в Удмуртії, що вже перебуває під санкціями Євросоюзу та США. Пускові установки виготовляє виробниче об'єднання "Барикади" у Волгограді.
- Вранці 13 квітня 2025 року окупанти завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Станом на вечір 15 квітня кількість загиблих через російські удари по Сумах зросла до 36. За медичною допомогою звернулися 127 людей: 109 дорослих і 18 дітей. У стаціонарі перебувають 44 пацієнти, з них 10 дітей.
- Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 і 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно. Згодом Сили оборони уразили пункт постійної дислокації 448 бригади, Головне управління розвідки атакувало розташування 112 бригади.
- У ніч проти 17 квітня окупанти знову застосували "Іскандери" проти України.