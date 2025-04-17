Президент повідомив, що "два важливі пакети санкцій" буде введено 18 квітня

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Володимир Зеленський анонсував санкції проти виробників ракет "Іскандер" та російських пропагандистів. Про це голова держави розповів під час брифінгу.

"Два важливі пакети санкцій буде мною введено завтра [18 квітня] по пропагандистах Кремля та виробниках ракет "Іскандер", – розповів Зеленський.

Водночас він не уточнив, про кого саме йдеться.

Судячи з відкритих джерел, безпосередньо ракети "Іскандер" виробляє Акціонерне товариство "Воткінський завод" в Удмуртії, що вже перебуває під санкціями Євросоюзу та США. Пускові установки виготовляє виробниче об'єднання "Барикади" у Волгограді.