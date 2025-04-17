Зеленский анонсировал санкции против производителей ракет "Искандер" и пропагандистов РФ
Президент Владимир Зеленский анонсировал санкции против производителей ракет "Искандер" и российских пропагандистов. Об этом глава государства рассказал во время брифинга.
"Два важных пакета санкций будут введены мною завтра [18 апреля] по пропагандистам Кремля и производителям ракет "Искандер", – рассказал Зеленский.
В то же время он не уточнил, о ком именно идет речь.
Судя по открытым источникам, непосредственно ракеты "Искандер" производит Акционерное общество "Воткинский завод" в Удмуртии, которое уже находится под санкциями Евросоюза и США. Пусковые установки производит объединение "Баррикады" в Волгограде.
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