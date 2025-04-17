Зеленский анонсировал санкции против производителей ракет "Искандер" и пропагандистов РФ

Президент сообщил, что "два важных пакета санкций" будут введены 18 апреля

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Владимир Зеленский анонсировал санкции против производителей ракет "Искандер" и российских пропагандистов. Об этом глава государства рассказал во время брифинга.

"Два важных пакета санкций будут введены мною завтра [18 апреля] по пропагандистам Кремля и производителям ракет "Искандер", – рассказал Зеленский.

В то же время он не уточнил, о ком именно идет речь.

Судя по открытым источникам, непосредственно ракеты "Искандер" производит Акционерное общество "Воткинский завод" в Удмуртии, которое уже находится под санкциями Евросоюза и США. Пусковые установки производит объединение "Баррикады" в Волгограде.