Зеленский ответил Трампу насчет удара РФ по Сумам: Это не ошибка, это убийство
Президент Владимир Зеленский ответил на слова американского коллеги Дональда Трампа и подчеркнул, что российский ракетный удар по Сумам был не "ошибкой", а убийством. Об этом глава государства рассказал на брифинге.
"Была реакция [на удар] от госсекретаря Рубио. Его была понятная реакция – он осудил это, и мы благодарны за такую реакцию. Более серьезная реакция была от многих наших партнеров. Там, где осуждали с количеством [погибших] и говорили, кто такие россияне после этого [удара], и тому подобное", – рассказал Зеленский.
По его мнению, более мягкая реакция администрации Трампа на удар говорит о продолжении сегодняшней политики США.
Зеленский добавил: власти Штатов считают, что именно такой формат дипломатии сработает, чтобы закончить войну.
В то же время глава государства подчеркнул, что удар РФ по Сумам нельзя назвать "ошибкой".
"Извините, это убийство, и этот удар шел сюда, в центр [города]. Он не шел на фронт. И рассказывать истории, как "я-то бью по фронту, но это ошибка" – извиняюсь, мы не можем находить оправдания, когда ты в центр города бьешь ракетами, не одной. А если не одна – уже не ошибка", – объяснил президент.
Также он акцентировал, что оккупанты применили именно ракеты с кассетными боеприпасами для этой атаки.
- Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Сум. Именно повторная атака повлекла за собой массовые человеческие жертвы: первая российская ракета попала в одно из зданий университета, а вторая разорвалась фактически над улицей.
- По состоянию на вечер 15 апреля количество погибших из-за российских ударов по Сумам возросло до 36. За медицинской помощью обратились 127 человек: 109 взрослых и 18 детей. В стационаре находятся 44 пациента, из них 10 детей.
- Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно. Впоследствии Силы обороны поразили пункт постоянной дислокации 448 бригады, Главное управление разведки атаковало расположение 112 бригады.