Зеленский ответил Трампу насчет удара РФ по Сумам: Это не ошибка, это убийство

По мнению президента, более мягкая реакция администрации США на удар говорит о продолжении сегодняшней политики Штатов

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский ответил на слова американского коллеги Дональда Трампа и подчеркнул, что российский ракетный удар по Сумам был не "ошибкой", а убийством. Об этом глава государства рассказал на брифинге.

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"Была реакция [на удар] от госсекретаря Рубио. Его была понятная реакция – он осудил это, и мы благодарны за такую реакцию. Более серьезная реакция была от многих наших партнеров. Там, где осуждали с количеством [погибших] и говорили, кто такие россияне после этого [удара], и тому подобное", – рассказал Зеленский.

По его мнению, более мягкая реакция администрации Трампа на удар говорит о продолжении сегодняшней политики США.

Зеленский добавил: власти Штатов считают, что именно такой формат дипломатии сработает, чтобы закончить войну.

В то же время глава государства подчеркнул, что удар РФ по Сумам нельзя назвать "ошибкой".

"Извините, это убийство, и этот удар шел сюда, в центр [города]. Он не шел на фронт. И рассказывать истории, как "я-то бью по фронту, но это ошибка" – извиняюсь, мы не можем находить оправдания, когда ты в центр города бьешь ракетами, не одной. А если не одна – уже не ошибка", – объяснил президент.

Также он акцентировал, что оккупанты применили именно ракеты с кассетными боеприпасами для этой атаки.