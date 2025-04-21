Трамп анонсировал новости по урегулированию войны РФ против Украины в ближайшие три дня
Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / EPA)

Президент США Дональд Трамп анонсировал новости по урегулированию российско-украинской войны в ближайшие три дня. Об этом он рассказал во время празднования Пасхального понедельника на лужайке перед Белым домом.

"Что ж, я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней, но мы провели очень хорошие встречи по Украине и России. У нас были очень хорошие встречи, собственно, и по Ирану тоже. Увидим, что из этого получится", – рассказал Трамп.

Накануне, 20 апреля, президент США выразил надежду, что на этой неделе Украина и Россия достигнут соглашения.

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