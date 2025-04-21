Трамп анонсировал новости по урегулированию войны РФ против Украины в ближайшие три дня

Президент США отметил, что его страна провела "очень хорошие встречи" по этому вопросу

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / EPA)

Президент США Дональд Трамп анонсировал новости по урегулированию российско-украинской войны в ближайшие три дня. Об этом он рассказал во время празднования Пасхального понедельника на лужайке перед Белым домом.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Что ж, я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней, но мы провели очень хорошие встречи по Украине и России. У нас были очень хорошие встречи, собственно, и по Ирану тоже. Увидим, что из этого получится", – рассказал Трамп.

Накануне, 20 апреля, президент США выразил надежду, что на этой неделе Украина и Россия достигнут соглашения.