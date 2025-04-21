Трамп анонсировал новости по урегулированию войны РФ против Украины в ближайшие три дня
Президент США Дональд Трамп анонсировал новости по урегулированию российско-украинской войны в ближайшие три дня. Об этом он рассказал во время празднования Пасхального понедельника на лужайке перед Белым домом.
"Что ж, я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней, но мы провели очень хорошие встречи по Украине и России. У нас были очень хорошие встречи, собственно, и по Ирану тоже. Увидим, что из этого получится", – рассказал Трамп.
Накануне, 20 апреля, президент США выразил надежду, что на этой неделе Украина и Россия достигнут соглашения.
- В воскресенье Госдеп США заявил, что приветствовал бы продолжение "Пасхального перемирия" после 20 апреля. В ответ представитель МИД России Захарова традиционно обвинила Украину в якобы нарушениях прекращения огня. В конце концов, после завершения воскресенья Россия не продлила "перемирие", которого сама и не соблюдала.
- Президент Зеленский сообщил, что 23 апреля ожидается встреча Украины с США, Британией и Францией в Лондоне насчет прекращения огня.