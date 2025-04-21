Трамп анонсував новини щодо врегулювання війни РФ проти України у найближчі три дні
Президент США Дональд Трамп анонсував новини щодо врегулювання російсько-української війни у найближчі три дні. Про це він розповів під час святкування Великоднього понеділка на галявині перед Білим домом.
"Що ж, я надам вам повну інформацію впродовж наступних трьох днів, але ми провели дуже хороші зустрічі щодо України та Росії. У нас були дуже хороші зустрічі, власне, і по Ірану теж. Побачимо, що з цього вийде", – розповів Трамп.
Напередодні, 20 квітня, президент США висловив сподівання, що цього тижня Україна та Росія досягнуть угоди.
- У неділю Держдеп США заявив, що вітав би продовження "Великоднього перемир'я" після 20 квітня. У відповідь представниця МЗС Росії Захарова традиційно звинуватила Україну у нібито порушеннях припинення вогню. Врешті-решт, після завершення неділі Росія не продовжила "перемир'я", якого сама й не дотримувалась.
- Президент Зеленський повідомив, що 23 квітня очікується зустріч України зі США, Британією та Францією у Лондоні стосовно припинення вогню.