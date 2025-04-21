Трамп анонсував новини щодо врегулювання війни РФ проти України у найближчі три дні

Президент США зауважив, що його країна провела "дуже хороші зустрічі" з цього питання

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / EPA)

Президент США Дональд Трамп анонсував новини щодо врегулювання російсько-української війни у найближчі три дні. Про це він розповів під час святкування Великоднього понеділка на галявині перед Білим домом.

"Що ж, я надам вам повну інформацію впродовж наступних трьох днів, але ми провели дуже хороші зустрічі щодо України та Росії. У нас були дуже хороші зустрічі, власне, і по Ірану теж. Побачимо, що з цього вийде", – розповів Трамп.

Напередодні, 20 квітня, президент США висловив сподівання, що цього тижня Україна та Росія досягнуть угоди.