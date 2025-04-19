У Римі США та Іран домовились про технічну зустріч та третій раунд переговорів

Голова МЗС Тегерану підтвердив прогрес під час перемовин в італійській столиці

Аббас Арагчі (Фото: EPA)

США та Іран домовилися про технічну зустріч та третій раунд перемовин щодо ядерної програми Тегерану. Про це за результатами обговорень у Римі повідомив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї.

"Сьогодні відбулися корисні непрямі переговори між Іраном і Сполученими Штатами, які провів міністр закордонних справ Оману [Бадр бін Хамад Аль Бусаїді] в конструктивній атмосфері", – написав посадовець.

За його словами, обидві сторони домовились продовжити непрямі перемовини на технічному рівні за декілька днів, після чого відбудеться наступний раунд переговорів 26 квітня.

Згодом голова МЗС Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що був досягнутий прогрес під час переговорів у Римі.

"Я можу сказати, що перемовини просуваються вперед. Ми змогли досягти кращого розуміння щодо низки фундаментальних принципів і цілей", – цитує посадовця іранська інформаційна агенція IRNA.

Арагчі додав, що з погляду Ірану предметом переговорів є ядерна програма країни й Тегеран буде "відданим цій темі".

Чиновник зазначив, що ніщо інше, окрім зміцнення довіри до "мирної ядерної програми" Ірану в обмін на зняття санкцій, не буде предметом переговорів, й США досі дотримувалися цієї рамки.

Міністр додав, що переговори на експертному рівні розпочнуться у середу, 23 березня.

"Цілком природно, що експерти матимуть більше часу, щоб увійти в деталі та розробити межі для угоди", – заявив чиновник, не уточнивши, де саме відбудуться ці технічні переговори.

Також він повідомив, що головні перемовники зустрінуться в Омані наступної суботи, щоб розглянути роботу, яку виконають експерти.

Арагчі додав, що експертам Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) поки що рано брати участь у перемовинах.