Reuters: Ізраїль не виключає атаки по ядерних об'єктах Ірану, попри переговори США

Біньямін Нетаньягу (Фото: ЕРА)

Ізраїль не відкидає атаки на ядерні об'єкти Ірану в найближчі місяці. Про це в коментарі Reuters сказали ізраїльський чиновник і два інші неназвані співрозмовники, знайомі з ситуацією.

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В Ізраїлі обіцяють не допустити того, щоб Іран отримав ядерну зброю, та виступають за повне згортання ядерної програми країни.

За словами неназваних співрозмовників, останні місяці Ізраїль запропонував адміністрації президента США Дональда Трампа кілька варіантів атак іранських об'єктів. Деякі з них з часовими рамками до кінця весни та літа 2025 року.

Співрозмовники розповіли, що деякі варіанти також включають поєднання авіаударів та операцій командос. Вони відрізняються ступенем серйозності, але можуть відстрочити здатність Тегерана озброїти свою ядерну програму на кілька місяців, рік чи навіть більше.

Однак наразі не зрозуміло, чи Ізраїль робитиме будь-які подібні дії на тлі переговорів США та Ірану щодо ядерної угоди. Такий крок може поставити під загрозу більш широку підтримку Ізраїлю США.

Також, за словами двох колишніх високопосадовців адміністрації Джо Байдена, частина цих планів Ізраїлю була представлена йому у 2024 році. Майже всі вони вимагали прямого військового втручання США або обміну розвідувальними даними, а також Ізраїль просив захисту Вашингтона у разі відповіді Ірану.

У Раді нацбезпеки США у відповідь на прохання прокоментувати ситуацію послалися на слова Трампа 17 квітня про те, що він не відмовляв Ізраїль від атаки, але й "не поспішає" підтримувати військові дії проти Тегерана.

Водночас високопосадовець іранських служб безпеки заявив, що Тегеран знав про плани Ізраїлю і напад викличе "жорстку і рішучу відповідь".

"У нас є розвіддані з надійних джерел про те, що Ізраїль планує велику атаку на ядерні об'єкти Ірану. Це викликане невдоволенням поточними дипломатичними зусиллями щодо ядерної програми Ірану, а також потребою Нетаньягу у конфлікті як засобі політичного виживання", – сказав він.