Трамп сподівається на швидке рішення щодо Ірану після переговорів про ядерну угоду

Другий раунд переговорів може відбутися 19 квітня у Римі

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп сподівається "дуже швидко" ухвалити рішення щодо Ірану після переговорів про ядерну угоду, які відбулися між країнами 11 квітня. Про це він сказав журналістам 13 квітня на борту Air Force One, повідомляє Reuters.

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Американський президент повідомив, що зустрічався з радниками щодо Ірану, проте подробиці розкривати не став.

"Ми дуже швидко ухвалимо рішення щодо Ірану", – сказав він.

Водночас Axios, з посиланням на двох співрозмовників, знайомих із ситуацією, повідомляв, що другий раунд ядерних переговорів між США та Іраном може відбутися 19 квітня у Римі.

Діалог 11 квітня, за їхніми словами, перейшов від непрямого формату за участю посередників до розмови спецпредставника США Стіва Віткоффа та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі. Вони розмовляли 45 хвилин, а це довше, ніж було заявлено публічно.

Співрозмовники охарактеризували зустріч як "змістовну, серйозну та чудову". Однак, за їхніми словами, розпочався діалог із почуття недовіри – іранці нагадали, що Трамп вийшов із попередньої угоди та висловили стурбованість, що ситуація може повторитися.