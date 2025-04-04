Трамп вважає, що Іран готовий до прямих переговорів щодо ядерної угоди
Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран готовий до прямих переговорів щодо ядерної угоди, попри зворотні заяви Тегерана. Про це Трамп заявив журналістам на борту Air Force One 3 квітня, передає Bloomberg.
"Забудьте про листи, я думаю, вони хочуть прямих переговорів", – сказав він.
За словами лідера США, прямі переговори відбуватимуться швидше, ніж за участю посередників. Це може полегшити укладання угод.
"Вони хотіли використовувати посередників. Я не думаю, що це обов'язково так. Я думаю, що вони стурбовані й почуваються вразливими, і я не хочу, щоб вони відчували себе так", – наголосив Трамп.
2 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у телефонній розмові з главою МЗС Нідерландів Каспаром Велдкампом заявив, що Іран готовий до "справжніх переговорів з позиції рівності непрямим чином".
Тегеран неодноразово заявляв, що не має наміру вести прямі переговори зі США через "максимальний тиск і військові погрози" з боку США.
- 9 лютого 2025 року Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду про неядерний статус.
- 9 березня аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не погодиться на переговори під тиском США.
- 20 березня CNN повідомляло, що Трамп дав Ірану два місяці на підписання ядерної угоди і заявив, що з країною можна впоратися двома способами: військовим шляхом або укласти угоду.
- 28 березня в Ірані заявили, що можуть атакувати військові бази США, якщо Трамп застосує силу проти країни.
- 2 квітня Іран поскаржився в ООН на "агресивні" заяви Трампа після погроз бомбардуванням.