За словами лідера США, діалог без посередників може полегшити укладання угод

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIWER)

Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран готовий до прямих переговорів щодо ядерної угоди, попри зворотні заяви Тегерана. Про це Трамп заявив журналістам на борту Air Force One 3 квітня, передає Bloomberg.

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"Забудьте про листи, я думаю, вони хочуть прямих переговорів", – сказав він.

За словами лідера США, прямі переговори відбуватимуться швидше, ніж за участю посередників. Це може полегшити укладання угод.

"Вони хотіли використовувати посередників. Я не думаю, що це обов'язково так. Я думаю, що вони стурбовані й почуваються вразливими, і я не хочу, щоб вони відчували себе так", – наголосив Трамп.

2 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у телефонній розмові з главою МЗС Нідерландів Каспаром Велдкампом заявив, що Іран готовий до "справжніх переговорів з позиції рівності непрямим чином".

Тегеран неодноразово заявляв, що не має наміру вести прямі переговори зі США через "максимальний тиск і військові погрози" з боку США.