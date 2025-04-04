Трамп считает, что Иран готов к прямым переговорам по ядерному соглашению

По словам лидера США, диалог без посредников может облегчить заключение сделок

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIWER)

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран готов к прямым переговорам о ядерном соглашении, невзирая на обратные заявления Тегерана. Об это Трамп заявил журналистам на борту Air Force One 3 апреля, передает Bloomberg.

"Забудьте о письмах, я думаю, они хотят прямых переговоров", – сказал он.

По словам лидера США, прямые переговоры будут проходить быстрее, чем при участии посредников. Это может облегчить заключение сделок.

"Они хотели использовать посредников. Я не думаю, что это обязательно так. Я думаю, что они обеспокоены и чувствуют себя уязвимыми, и я не хочу, чтобы они чувствовали себя так", – подчеркнул Трамп.

2 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с главой МИД Нидерландов Каспаром Велдкампом заявил, что Иран готов к "настоящим переговорам с позиции равенства косвенным образом".

Тегеран неоднократно заявлял, что не намерен вести прямые переговоры с США из-за "максимального давления и военных угроз" со стороны США.