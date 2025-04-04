Трамп считает, что Иран готов к прямым переговорам по ядерному соглашению
Президент США Дональд Трамп считает, что Иран готов к прямым переговорам о ядерном соглашении, невзирая на обратные заявления Тегерана. Об это Трамп заявил журналистам на борту Air Force One 3 апреля, передает Bloomberg.
"Забудьте о письмах, я думаю, они хотят прямых переговоров", – сказал он.
По словам лидера США, прямые переговоры будут проходить быстрее, чем при участии посредников. Это может облегчить заключение сделок.
"Они хотели использовать посредников. Я не думаю, что это обязательно так. Я думаю, что они обеспокоены и чувствуют себя уязвимыми, и я не хочу, чтобы они чувствовали себя так", – подчеркнул Трамп.
2 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с главой МИД Нидерландов Каспаром Велдкампом заявил, что Иран готов к "настоящим переговорам с позиции равенства косвенным образом".
Тегеран неоднократно заявлял, что не намерен вести прямые переговоры с США из-за "максимального давления и военных угроз" со стороны США.
- 9 февраля 2025 года Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе. 7 марта он заявил, что хочет договориться о ядерном соглашении с Ираном, и направил письмо руководству страны.
- 9 марта аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не согласится на переговоры под давлением США. В Белом доме призвали Тегеран "поставить интересы народа выше террора".
- 20 марта CNN сообщало, что Трамп дал Ирану два месяца на подписание ядерного соглашения и заявил, что со страной можно справиться двумя способами: военным путем или заключить соглашение.
- 28 марта в Иране заявили, что могут атаковать военные базы США, если Трамп применит силу против страны.
- 2 апреля Иран пожаловался в ООН на "агрессивные" заявления Трампа после угроз бомбардировкой.