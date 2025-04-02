Иран пожаловался в ООН на "агрессивные" заявления Трампа после угроз бомбардировкой

Флаги ООН (Фото: ОП)

Иран обратился в Совет Безопасности ООН с жалобой на США из-за "необдуманных и агрессивных" заявлений Дональда Трампа в отношении Тегерана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо, которое оказалось в распоряжении агентства.

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30 марта Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и введением дополнительных тарифов, если Тегеран не заключит соглашение с США о своей ядерной программе.

Иран в ответ назвал эти заявления "грубым нарушением международного права" и основополагающими принципами Устава ООН.

"Тегеран решительно предостерегает от любого военного авантюризма и будет быстро и решительно реагировать на любой акт агрессии или нападение Соединенных Штатов или их муртада, израильского режима, против его суверенитета, территориальной целостности или национальных интересов в ООН". Ированные.