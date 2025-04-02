Иран пожаловался в ООН на "агрессивные" заявления Трампа после угроз бомбардировкой
Иран обратился в Совет Безопасности ООН с жалобой на США из-за "необдуманных и агрессивных" заявлений Дональда Трампа в отношении Тегерана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо, которое оказалось в распоряжении агентства.
30 марта Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и введением дополнительных тарифов, если Тегеран не заключит соглашение с США о своей ядерной программе.
Иран в ответ назвал эти заявления "грубым нарушением международного права" и основополагающими принципами Устава ООН.
"Тегеран решительно предостерегает от любого военного авантюризма и будет быстро и решительно реагировать на любой акт агрессии или нападение Соединенных Штатов или их муртада, израильского режима, против его суверенитета, территориальной целостности или национальных интересов в ООН". Ированные.
- 9 февраля 2025 года Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе.
- 7 марта президент Трамп заявил, что хочет договориться о ядерном соглашении с Ираном, и направил письмо руководству страны.
- 9 марта аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не согласится на переговоры под давлением США. В Белом доме призвали Тегеран "поставить интересы народа выше террора".
- 20 марта CNN сообщало, что Трамп дал Ирану два месяца на подписание ядерного соглашения и заявил, что со страной можно справиться двумя способами: военным путем или заключить соглашение.
- 28 марта в Иране заявили, что могут атаковать военные базы США, если Трамп применит силу против страны.