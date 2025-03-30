Иран против прямых переговоров с Вашингтоном – Трамп угрожает бомбардировкой и пошлинами

Президент Ирана Масуд Пезешкиан (Фото: EPA)

Иран отвергает прямые переговоры с США относительно своей стремительно развивающейся ядерной программы. С таким заявлением выступил президент страны Масуд Пезешкиан, передает агентство Associated Press.

Фактически, это первый ответ Тегерана на письмо, направленное американским президентом Дональдом Трампом к верховному лидеру страны Али Хаменеи.

Пезешкиан заявил, что ответ Ирана, переданный через Оман, оставляет открытой возможность косвенных переговоров с Вашингтоном. В то же время такие переговоры не достигли прогресса после того, как Трамп во время своей первой каденции в одностороннем порядке вывел Америку из ядерного соглашения Ирана с мировыми государствами в 2018 году.

Как отмечает AP, сейчас, когда США наносят интенсивные авиаудары по поддерживаемой Ираном группировке хуситов в Йемене, риск военных действий, направленных против ядерной программы Тегерана, остается в повестке дня.

"Мы не избегаем переговоров; именно нарушение обещаний до сих пор вызывало у нас проблемы. Они [США] должны доказать, что могут построить доверие", – отметил президент Ирана.

Белый дом, Государственный департамент и другие американские чиновники пока не отреагировали на это заявление.

ОБНОВЛЕНО. Трамп в интервью NBC News пригрозил Ирану "бомбардировкой" и "вторичными пошлинами", если страна не согласится на соглашение с США, гарантирующее, что Тегеран не будет разрабатывать ядерное оружие.

"Если они не заключат соглашение – будет бомбардировка. Это будет бомбардировка, которую они никогда раньше не видели", – рассказал президент США.

Американский лидер отметил, что должностные лица двух стран ведут переговоры.