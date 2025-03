В Иране недалеко от главного ядерного объекта произошло землетрясение – видео

В Иране 21 марта произошло землетрясение магнитудой 5,0 возле города Исфахан, в 26 км от ядерного объекта в Натанге, который является основным местом обогащения урана в стране. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на данные Иранского сейсмологического центра.

Как сообщил сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи Исфахана в центральном Иране. Через несколько часов, около 13:00, был зафиксирован второй толчок магнитудой 4,5.

Реза Муссави, глава отдела по управлению кризисными ситуациями провинции Исфахан, отметил, что бригады скорой помощи сейчас оценивают ущерб в пострадавших районах.

🚨⚡️The moment when a 5 magnitude earthquake struck the Natanz region of Iran.#earthquake #Iran https://t.co/8jdE7ozSfi pic.twitter.com/ta9UHH3t65

— War Analysis (@iiamguri9) March 21, 2025