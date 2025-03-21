В Иране недалеко от главного ядерного объекта произошло землетрясение – видео

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи Исфахана в центральном Иране. Через несколько часов был зафиксирован второй толчок

Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH

В Иране 21 марта произошло землетрясение магнитудой 5,0 возле города Исфахан, в 26 км от ядерного объекта в Натанге, который является основным местом обогащения урана в стране. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на данные Иранского сейсмологического центра.

Как сообщил сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи Исфахана в центральном Иране. Через несколько часов, около 13:00, был зафиксирован второй толчок магнитудой 4,5.

Реза Муссави, глава отдела по управлению кризисными ситуациями провинции Исфахан, отметил, что бригады скорой помощи сейчас оценивают ущерб в пострадавших районах.

Натанз, в большинстве своем расположенный под землей, неоднократно становился мишенью для саботажей, пишет Newsweek. В июле 2020 года на заводе по монтажу центрифуг произошел большой взрыв, который привел к серьезным повреждениям, и иранские чиновники позже назвали это саботажем. Менее чем через год, в апреле 2021 года, произошло еще одно нападение, и Иран прямо обвинил Израиль в его организации.

9 февраля 2025 года президент США Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе.

4 марта Россия согласилась помочь администрации президента США общаться с Ираном, включая вопросы ядерной программы и поддержку ею региональных антиамериканских сил.

9 марта аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не согласится на переговоры под давлением США. В Белом доме призвали Тегеран "поставить интересы народа выше террора".

14 марта Китай, Иран и Россия призвали отменить санкции против Тегерана во время трехсторонних переговоров в Пекине, направленных на "возобновление диалога" по иранской ядерной программе.