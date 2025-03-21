В Ірані неподалік від головного ядерного об'єкта стався землетрус – відео
Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH

В Ірані 21 березня стався землетрус магнітудою 5,0 біля міста Ісфахан, що за 26 км від ядерного об'єкта в Натанзі, який є основним місцем збагачення урану в країні. Про це пише Newsweek з посиланням на дані Іранського сейсмологічного центру.

Як повідомив сейсмологічний центр, землетрус магнітудою 5,0 стався поблизу Ісфахана в центральному Ірані. Через кілька годин, близько 13:00, був зафіксований другий поштовх магнітудою 4,5.

Реза Муссаві, глава відділу з управління кризовими ситуаціями провінції Ісфахан, зазначив, що бригади швидкої допомоги наразі оцінюють збитки в постраждалих районах.

Натанз, здебільшого розташований під землею, неодноразово ставав мішенню для саботажів, пише Newsweek. У липні 2020 року на заводі з монтажу центрифуг стався великий вибух, що спричинив серйозні пошкодження, і іранські посадовці пізніше назвали це саботажем. Менше ніж через рік, у квітні 2021 року, відбувся ще один напад, і Іран прямо звинуватив Ізраїль у його організації.

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