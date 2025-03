В Ірані неподалік від головного ядерного об'єкта стався землетрус – відео

В Ірані 21 березня стався землетрус магнітудою 5,0 біля міста Ісфахан, що за 26 км від ядерного об'єкта в Натанзі, який є основним місцем збагачення урану в країні. Про це пише Newsweek з посиланням на дані Іранського сейсмологічного центру.

Як повідомив сейсмологічний центр, землетрус магнітудою 5,0 стався поблизу Ісфахана в центральному Ірані. Через кілька годин, близько 13:00, був зафіксований другий поштовх магнітудою 4,5.

Реза Муссаві, глава відділу з управління кризовими ситуаціями провінції Ісфахан, зазначив, що бригади швидкої допомоги наразі оцінюють збитки в постраждалих районах.

🚨⚡️The moment when a 5 magnitude earthquake struck the Natanz region of Iran.#earthquake #Iran https://t.co/8jdE7ozSfi pic.twitter.com/ta9UHH3t65