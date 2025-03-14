Іранська ядерна програма: Китай, Росія та Іран закликали скасувати санкції

Заява прозвучала на тлі посилення тиску президента США на Тегеран

Аятола Алі Хаменеї (Фото: IRANS SUPREME LEADER OFFICE/ЕРА)

Китай, Іран і Росія закликали скасувати санкції проти Тегерана під час тристоронніх переговорів у Пекіні 14 березня, спрямованих на "відновлення діалогу" стосовно іранської ядерної програми. Про це повідомляє Le Figaro.

Зустріч відбулася на рівні заступників міністрів закордонних справ. Наприкінці посадовці виступили з заявою, в якій наголосили на необхідності "припинити всі незаконні односторонні санкції".

Напередодні уряд США оголосив про фінансові санкції проти міністра нафти Ірану Мохсена Пакнеджада, а також кількох організацій і танкерів у рамках політики "максимального тиску" Дональда Трампа на Тегеран.

Ця політика спрямована на припинення частини продовольчих постачань, щоб "покласти край ядерній загрозі з боку Ірану, перешкодити його програмі створення балістичних ракет і завадити підтримці терористичних груп".

Як зазначає видання, західні країни десятиліттями підозрювали Тегеран у бажанні отримати ядерну зброю. Іран заперечує це і стверджує, що його програма існує виключно для цивільних цілей, включно з енергетикою.