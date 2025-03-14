Іранська ядерна програма: Китай, Росія та Іран закликали скасувати санкції
Китай, Іран і Росія закликали скасувати санкції проти Тегерана під час тристоронніх переговорів у Пекіні 14 березня, спрямованих на "відновлення діалогу" стосовно іранської ядерної програми. Про це повідомляє Le Figaro.
Зустріч відбулася на рівні заступників міністрів закордонних справ. Наприкінці посадовці виступили з заявою, в якій наголосили на необхідності "припинити всі незаконні односторонні санкції".
Напередодні уряд США оголосив про фінансові санкції проти міністра нафти Ірану Мохсена Пакнеджада, а також кількох організацій і танкерів у рамках політики "максимального тиску" Дональда Трампа на Тегеран.
Ця політика спрямована на припинення частини продовольчих постачань, щоб "покласти край ядерній загрозі з боку Ірану, перешкодити його програмі створення балістичних ракет і завадити підтримці терористичних груп".
Як зазначає видання, західні країни десятиліттями підозрювали Тегеран у бажанні отримати ядерну зброю. Іран заперечує це і стверджує, що його програма існує виключно для цивільних цілей, включно з енергетикою.
- 9 лютого 2025 року Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду щодо неядерного статусу.
- 4 березня Росія погодилася допомогти адміністрації президента США спілкуватися з Іраном, включно з питаннями ядерної програми та підтримки нею регіональних антиамериканських сил.
- 9 березня аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не погодиться на переговори під тиском США. У Білому домі закликали Тегеран "поставити інтереси народу вище за терор".