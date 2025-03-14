Иранская ядерная программа: Китай, Россия и Иран призвали отменить санкции
Китай, Иран и Россия призвали снять санкции против Тегерана во время трехсторонних переговоров в Пекине 14 марта, направленных на "возобновление диалога" в отношении иранской ядерной программы. Об этом сообщает Le Figaro.
Встреча прошла на уровне заместителей министров иностранных дел. В конце должностные лица выступили с заявлением, в котором отметили необходимость "прекратить все незаконные односторонние санкции".
Накануне правительство США объявило о финансовых санкциях против министра нефти Ирана Мохсена Пакнеджада, а также нескольких организаций и танкеров в рамках политики "максимального давления" Дональда Трампа на Тегеран.
Эта политика направлена на прекращение части продовольственных поставок, чтобы "положить конец ядерной угрозе со стороны Ирана, помешать его программе создания баллистических ракет и помешать поддержке террористических групп".
Как отмечает издание, западные страны десятилетиями подозревали Тегеран в желании получить ядерное оружие. Иран отрицает это и утверждает, что его программа существует исключительно для гражданских целей, включая энергетику.
- 9 февраля 2025 года Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе.
- 4 марта Россия согласилась помочь администрации президента США общаться с Ираном, включая вопросы ядерной программы и поддержку ею региональных антиамериканских сил.
- 9 марта аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не согласится на переговоры под давлением США. В Белом доме призвали Тегеран "поставить интересы народа выше террора".