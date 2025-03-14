Иранская ядерная программа: Китай, Россия и Иран призвали отменить санкции

Аятолла Али Хаменеи (Фото: IRANS SUPREME LEADER OFFICE/ЕРА)

Китай, Иран и Россия призвали снять санкции против Тегерана во время трехсторонних переговоров в Пекине 14 марта, направленных на "возобновление диалога" в отношении иранской ядерной программы. Об этом сообщает Le Figaro.

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Встреча прошла на уровне заместителей министров иностранных дел. В конце должностные лица выступили с заявлением, в котором отметили необходимость "прекратить все незаконные односторонние санкции".

Накануне правительство США объявило о финансовых санкциях против министра нефти Ирана Мохсена Пакнеджада, а также нескольких организаций и танкеров в рамках политики "максимального давления" Дональда Трампа на Тегеран.

Эта политика направлена на прекращение части продовольственных поставок, чтобы "положить конец ядерной угрозе со стороны Ирана, помешать его программе создания баллистических ракет и помешать поддержке террористических групп".

Как отмечает издание, западные страны десятилетиями подозревали Тегеран в желании получить ядерное оружие. Иран отрицает это и утверждает, что его программа существует исключительно для гражданских целей, включая энергетику.