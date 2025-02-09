У Карибському морі стався найпотужніший за чотири роки землетрус

Карибське море (Ілюстративне фото: Orlando Barria/EPA)

Увечері в суботу, 8 лютого, в Карибському морі на північ від Гондурасу стався найпотужніший за декілька років землетрус. Про це повідомило агентство Reuters.

Геологічна служба США поінформувала, що магнітуду землетрусу склала 7,6 балли, тоді як Німецький науково-дослідний центр геологічних наук повідомив про магнітуду 7,5. Він стався на глибині близько 10 км.

Система попередження про цунамі США спочатку прогнозувала хвилі до трьох метрів для Куби та до одного метра для Гондурасу та Кайманових островів, але пізніше заявила, що загроза минула.

Система попередження про цунамі США також видала попередження для Пуерто-Рико та Віргінських островів після землетрусу, згодом його скасували.

Reuters пише, що наразі невідомо, чи відчувалися поштовхи або руйнування на суші.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, це найпотужніші поштовхи в регіоні з 2021 року, коли на Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2 бала.

16 вересня 2024 року у Румунії стався землетрус магнітудою 5,2 бала, але його відчули та в сусідніх країнах, зокрема в Україні.

7 січня 2025 року у Тибеті стався землетрус, внаслідок якого загинули 126 людей та 188 дістали поранення.