У Полтавській області стався землетрус – карта

У ДСНС зазначили, що негативних наслідків не зафіксовано

Полтавська область (Фото: poltava.to)

У Полтавській області стався землетрус ввечері 1 лютого. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Поштовхи на глибині 3 км були зафіксовані о 18:21 між Полтавою та Решетилівкою. Магнітуда землетрусу за шкалою Ріхтера склала 3,67, що дорівнює слабим поштовхам.

За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було, повідомили рятувальники.