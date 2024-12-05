Біля берегів США стався дуже сильний землетрус – загроза цунамі для Каліфорнії та Орегону

Цунамі може вплинути на берегову лінію і досягти Сан-Франциско

Сан-Франциско (Ілюстративне фото: Depositphoros)

Після землетрусу біля узбережжя Каліфорнії було оголошено попередження про цунамі для майже 5 мільйонів людей, повідомляє телеканал CNN.

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Землетрус був магнітудою 7 балів – тобто дуже сильним, згідно зі шкалою Ріхтера. Через це може статися суттєва руйнація на значній території. На Землі такі землетруси відбуваються 18 разів на рік.

Попередження про цунамі оголосили для мешканців узбережжя північної Каліфорнії та Орегону.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус стався о 10:44 за тихоокеанським часом (00:44 за Києвом) на відстані близько 96,5 кілометрів на південний захід від Ферндейла, Каліфорнія.

Національний центр попередження про цунамі повідомив, що застереження охоплює зокрема район затоки Сан-Франциско.

За даними Центру, цунамі може вплинути на берегову лінію і досягти Сан-Франциско приблизно опівдні за тихоокеанським часом (після 22:00 за Києвом).

На території затоки Сан-Франциско мешкає близько 7,5 мільйонів людей.

23 листопада шторм "Берт" наринув на Велику Британію зі снігом, дощем та сильним вітром. Через негоду загинула одна людина, закрито декілька залізничних ліній, мостів та доріг. Також постраждала й Ірландія – там 60 000 споживачів лишилися без електрики.