У берегов США произошло очень сильное землетрясение: угроза цунами для Калифорнии, Орегона

Цунами может повлиять на береговую линию и достичь Сан-Франциско

Сан-Франциско (Иллюстративное фото: Depositphoros)

После землетрясения у побережья Калифорнии было объявлено предупреждение о цунами почти для 5 миллионов человек, сообщает телеканал CNN.

Землетрясение было магнитудой 7 баллов – то есть очень сильным, согласно шкале Рихтера.

Предупреждение о цунами было объявлено для жителей побережья северной Калифорнии и Орегона.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло в 10:44 по тихоокеанскому времени (00:44 по Киеву) на расстоянии около 96,5 километров юго-западнее Ферндейла, Калифорния.

Национальный центр оповещения о цунами сообщил, что, в частности, предупреждение включает район залива Сан-Франциско.

По данным Центра, цунами может повлиять на береговую линию и достичь Сан-Франциско примерно в полдень по тихоокеанскому времени (после 22:00 по Киеву).

На территории залива Сан-Франциско проживает около 7,5 миллиона человек.