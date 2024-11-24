На Британию и Ирландию обрушился шторм "Берт" – есть погибший, проблемы с транспортом

В соседней к королевству республике затоплены некоторые дороги, 60 000 потребителей остались без электричества

Последствия непогоды в восточном Лондоне (Фото: Tolga Akmen / EPA)

Шторм "Берт" обрушился на Великобританию со снегом, дождем и сильным ветром в субботу, 23 ноября. Из-за непогоды погиб один человек, закрыты несколько железнодорожных линий, мостов и дорог. Также пострадала и Ирландия, передает агентство Reuters.

На юге Англии погиб 60-летний мужчина после того, как дерево упало на автомобиль на шоссе, сообщила местная полиция.

В аэропорту Ньюкасла на северо-востоке Англии взлетно-посадочную полосу покрыло снегом, что ненадолго приостановило полеты.

В Шотландии было приостановлено движение некоторых поездов из-за непогоды, сообщила местная железная дорога. А Севернский мост, соединяющий Уэльс и Англию, был закрыт из-за сильного ветра, заявили в государственной компании "Национальные автомагистрали".

Главный специалист Метеорологической службы Джейсон Келли назвал шторм "событием со многими опасностями". Он отметил: ожидается, что снег, дождь и ветер будут в Британии на протяжении большей части выходных.

В Ирландии же сильный дождь привел к наводнениям в части районов западного побережья – и некоторые дороги стали непроездными. С пятничного вечера Метеорологическая служба республики объявила самый высокий, красный уровень предупреждения о дожде для графств Корк и Голуэй на юге и западе страны. В одном из городов было видно, как вода поднимается к припаркованным автомобилям.

Компания ESB Networks, снабжающая энергией всю Ирландию, сообщила: сильные ветры привели к отключениям электричества – и в течение ночи отключения коснулись 60 000 домов, ферм и предприятий, преимущественно на западе и северо-западе страны.