Во время урагана "Милтон" спасли мужчину: он плыл по заливу на холодильнике – видео

Приблизительно в 48 км от побережья Флориды поисковики нашли мужчину, который держался за открытый ларь-холодильник

Последствия урагана ''Милтон'' (Фото: ЕРА / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Экипаж вертолета береговой охраны США спас мужчину в Мексиканском заливе, после того как его судно застряло на мели во время урагана "Милтон". Он держался за ящик для льда, который смыло с борта, сообщает The Guardian.

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По данным журналистов, мужчина находился на рыболовном судне, которое сломалось у побережья Мадейра-Бич, штат Флорида, за несколько часов до того, как ураган достиг суши. Он успел связаться с береговой охраной, но впоследствии связь была утрачена.

На следующий день, примерно в 48 км от побережья, поисковики нашли мужчину, который держался за открытый ларь-холодильник. На видео видно, как водолаз спускается с вертолета, чтобы спасти его.

Представитель береговой охраны Дана Грейди отметила, что мужчина выжил в крайне сложных условиях, которые могли стать роковыми даже для опытного моряка.

Спасенного мужчину доставили в больницу Тампы для оказания медицинской помощи. По оценкам, он пережил ночь с ветром скоростью до 145 км/ч и волнами высотой до 7,6 м. О судьбе его судна ничего не известно.