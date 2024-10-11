Під час урагану "Мілтон" врятували чоловіка: він плив затокою на холодильнику – відео
Екіпаж вертольота берегової охорони США врятував чоловіка в Мексиканській затоці, після того як його судно застрягло на мілині під час урагану "Мілтон". Він тримався за ящик для льоду, який змило з борту, повідомляє The Guardian.
За даними журналістів, чоловік перебував на риболовецькому судні, яке зламалося біля узбережжя Мадейра-Біч, штат Флорида, за кілька годин до того, як ураган досяг суші. Він встиг зв'язатися з береговою охороною, але згодом зв'язок було втрачено.
Наступного дня, приблизно за 48 км від узбережжя, пошуковці знайшли чоловіка, який тримався за відкриту скриню-холодильник. На відео видно, як водолаз спускається з вертольота, щоб врятувати його.
Представниця берегової охорони Дана Грейді зазначила, що чоловік вижив у вкрай складних умовах, які могли стати фатальними навіть для досвідченого моряка.
Врятованого чоловіка доправили до лікарні Тампи для надання медичної допомоги. За оцінками, він пережив ніч із вітром швидкістю до 145 км/год та хвилями висотою до 7,6 м. Про долю його судна нічого не відомо.
- Ураган "Гелен", що вирував у південно-східній частині США наприкінці вересня, забрав життя щонайменше 116 осіб.
- 9 жовтня узбережжя Флориди дістався ураган "Мілтон". Згодом він ослаб до урагану першої категорії.