Ураган "Мілтон" вже дістався узбережжя Флориди, продовжує рухатися вглиб – прямий ефір

Понад 600 000 будинків і підприємств залишилися без електроенергії, і це число продовжує зростати

Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Ураган "Мілтон" обрушився на узбережжя Флориди неподалік містечка Сієста-Кі, досягнувши швидкості вітру понад 190 км/год. Про це повідомляє Національний центр ураганів у X.

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Стихія класифікована як ураган третьої категорії та несе серйозну загрозу у вигляді небезпечних затоплень, сильних дощів та штормових вітрів. У районі затоки Тампа діє режим надзвичайної ситуації, "Мілтон" продовжує рухатися вглиб.

Національна метеорологічна служба застерігає про можливі раптові повені, які можуть затопити дороги, міста й інфраструктуру.

Понад 600 000 будинків і підприємств залишилися без електроенергії, і це число продовжує зростати. Попри певне ослаблення сили шторму, ураган залишається небезпечно потужним через високу швидкість вітру.

The Economist пише, що Флорида потребує адаптації до змін клімату, оскільки глобальне потепління робить такі урагани дедалі сильнішими, і майбутні збитки можуть бути ще більшими, якщо не запроваджувати ефективн заходів.

Фото: Zoom Earth

Фото: Національний центр ураганів/Х

Станом на кінець вересня ураган "Гелен" забрав життя щонайменше 116 людей: 46 людей загинули в Північній Кароліні, 27 – у Південній Кароліні, щонайменше 25 – у Джорджії, 13 – у Флориді. Ще четверо загинули в Теннессі, двоє – у Вірджинії.

Найбільшим і найбільш руйнівним ураганом в історії США вважається "Катріна", який налетів на узбережжя в серпні 2005 року. Він завдав значних руйнувань, особливо у штатах Луїзіана і Міссісіпі, спричинив масові повені в Новому Орлеані та призвів до загибелі понад 1800 людей. Економічні збитки оцінюються у понад $125 млрд.