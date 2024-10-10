Ураган "Милтон" добрался до побережья Флориды, продолжает двигаться вглубь – прямой эфир

Более 600 000 домов и предприятий остались без электроэнергии, и это число продолжает расти

Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Ураган "Милтон" обрушился на побережье Флориды недалеко от городка Сиеста-Ки, достигнув скорости ветра более 190 км/ч. Об этом сообщает Национальный центр ураганов в X.

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Стихия классифицирована как ураган третьей категории и представляет серьезную угрозу в виде опасных затоплений, сильных дождей и штормовых ветров. В районе залива Тампа действует режим чрезвычайной ситуации, "Милтон" продолжает двигаться вглубь.

Национальная метеорологическая служба предупреждает о возможных внезапных наводнениях, которые могут затопить дороги, города и инфраструктуру.

Более 600 000 домов и предприятий остались без электроэнергии, и это число продолжает расти. Несмотря на ослабление силы шторма, ураган остается опасно мощным из-за высокой скорости ветра.

The Economist пишет, что Флорида нуждается в адаптации к изменениям климата, поскольку глобальное потепление делает такие ураганы все более сильными, и будущие убытки могут быть еще больше, если не вводить эффективные меры.

Фото: Zoom Earth

Фото: Национальный центр ураганов/Х

По состоянию на конец сентября ураган "Гелен" унес жизни по меньшей мере 116 человек: 46 человек погибли в Северной Каролине, 27 – в Южной Каролине, по меньшей мере 25 – в Джорджии, 13 – во Флориде. Еще четверо погибли в Теннесси, двое – в Виргинии.

Самым крупным и самым разрушительным ураганом в истории США считается "Катрина", налетевший на побережье в августе 2005 года. Он нанес значительные разрушения, особенно в штатах Луизиана и Миссисипи, повлек за собой массовые наводнения в Новом Орлеане и привел к гибели более 1800 человек. Экономический ущерб оценивается более чем в $125 млрд.