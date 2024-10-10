"Перевірте голову". Республіканці засуджують однопартійців за фейки про ураган "Мілтон"

Марджорі Тейлор Грін (Фото: ЕРА/EDWARD M. PIO RODA)

Щонайменше троє республіканців у Конгресі США засудили поширювані їхніми однопартійцями теорії змови щодо урагану "Мілтон", який накрив Флориду. Як пише Reuters, вони порадили конспірологам "перевірити голови".

Чак Едвардс, конгресмен з Північної Кароліни – штату, що сильно постраждав унаслідок попереднього урагану "Гелен" – засудив "обурливі чутки", які поширюють "ненадійні джерела, бажаючи розпалити хаос".

Одним із таких "ненадійних джерел" є трампістка Марджорі Тейлор Грін, яка поширює теорії змови як на своїх особистих сторінках у соцмережах, так і на акаунті Конгресу.

"Запитайте свій уряд, чи маніпулюють вони погодою, чи контролюють її? Ви коли-небудь давали їм дозвіл на це? Ви платите за це? Звичайно, платите", – йдеться у її повідомленнях.

Едвардс на це заявив, що "ніхто не може контролювати погоду".

Карлос Гіменес, конгресмен від Флориди, що зараз потерпає від стихійного лиха, також засудив конспірологію навколо "Мілтону". Він прямо порадив усім тим, хто думає, що люди можуть контролювати урагани, "перевірити голову".