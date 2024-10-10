Ураган "Мілтон" забрав життя кількох людей та обірвав дах стадіону Тропікана-філд – відео

Внаслідок урагану понад 1,1 мільйона домогосподарств і підприємств залишилися без електропостачання

Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Ураган "Мілтон", що накрив узбережжя Флориди, вже спричинив кілька смертей неподалік Сент-Лусі. Про це повідомляє NBC News.

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Унаслідок урагану без світла залишились понад 1,1 мільйона будинків і підприємств.

Підтверджено смертельні випадки в окрузі Сент-Люсі на атлантичному узбережжі Флориди, де, за повідомленнями офіційних осіб, пройшли торнадо.

Президент Джо Байден заявив, що направив тисячі федеральних службовців у райони, що постраждали від урагану, серед них понад 1000 представників берегової охорони.

"Мілтон" відірвав дах бейсбольного стадіону "Тропікана-Філд" у місті Сент-Пітерсбург, Флорида. Момент потрапив на відео.