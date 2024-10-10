"Милтон" унес жизни нескольких человек и оборвал крышу стадиона Тропикана-филд – видео

В результате урагана более 1,1 миллиона домохозяйств и предприятий остались без электроснабжения

Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Ураган "Милтон", обрушившийся на побережье Флориды, уже повлек несколько смертей неподалеку от Сент-Луси. Об этом сообщает NBC News.

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В результате урагана без света остались более 1,1 миллиона домов и предприятий.

Подтверждены смертельные случаи в округе Сент-Люси на атлантическом побережье Флориды, где, по сообщениям официальных лиц, прошли торнадо.

Президент Джо Байден заявил, что направил тысячи федеральных служащих в пострадавшие от урагана районы, в том числе более 1000 представителей береговой охраны.

"Милтон" оторвал крышу бейсбольного стадиона "Тропикана-Филд" в городе Сент-Питерсбург, Флорида. Момент попал на видео.