"Проверьте голову". Республиканцы осуждают однопартийцев за фейки об урагане "Милтон"

Марджори Тейлор Грин (Фото: ЕРА/EDWARD M. PIO RODA)

По меньшей мере, трое республиканцев в Конгрессе США осудили распространяемые их однопартийцами теории заговора относительно урагана "Милтон", накрывшего Флориду. Как пишет Reuters, они посоветовали конспирологам "проверить головы".

Чак Эдвардс, конгрессмен из Северной Каролины – штата, сильно пострадавшего в результате предыдущего урагана "Хелен" – осудил "возмутительные слухи", которые распространяют "ненадежные источники, желая разжечь хаос".

Одним из таких "ненадежных источников" является трампистка Марджори Тейлор Грин, распространяющая теории заговора как на своих личных страницах в соцсетях, так и в аккаунте Конгресса.

"Спросите свое правительство, манипулируют ли они погодой, контролируют ли ее? Вы когда-нибудь давали им разрешение на это? Вы платите за это? Конечно, платите", – говорится в ее сообщениях.

Эдвардс на это заявил, что "никто не может контролировать погоду".

Карлос Хименес, конгрессмен от Флориды, которая сейчас страдает от стихийного бедствия, также осудил конспирологию вокруг "Милтона". Он прямо посоветовал всем тем, кто думает, что люди могут контролировать ураганы, "проверить голову".