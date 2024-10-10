"Мілтон" слабшає до урагану першої категорії, але залишається дуже небезпечним
За даними Національного центру спостереження за ураганами, "Мілтон" наразі має швидкість вітру приблизно 145 км/год (90 миль/год), що відповідає урагану першої категорії. Про це повідомляє CNN.
Шторм, який спочатку досяг берега як ураган третьої категорії зі швидкістю вітру 193 км/год, поступово послабився до першої категорії, рухаючись вглиб суші. Попри це, він все ще становить серйозну загрозу.
Близько двох годин тому ураган знаходився майже за 64 км на південний захід від Орландо і просувався зі швидкістю 26 км/год у північно-східному напрямку. Зараз його відстань до міста скоротилася до менше ніж 50 км, що змусило владу Орландо відкликати з вулиць екстрені служби.
Близько опівночі міжнародний аеропорт Орландо зафіксував пориви вітру до 119 км/год (74 миль/год), а стійкий вітер сягав 64-73 км/год (40-45 миль/год). У місті тривають сильні дощі та вітри, що створює небезпечні умови.
Як повідомляє CNN, посилаючись на шерифа округу, вже є інформація про жертви внаслідок торнадо, який вразив пересувні будинки для людей похилого віку в окрузі Сент-Люсі на східному узбережжі Флориди.
"Я можу вам сказати, що ми вже знайшли більше ніж одну людину, яка втратила життя", – сказав шериф округу Сент-Люсі Кіт Пірсон.
- Ураган "Мілтон", який накрив узбережжя Флориди, вже спричинив кілька смертей неподалік Сент-Лусі. Унаслідок урагану без світла залишилися понад 1,1 млн будинків і підприємств.
- Президент Джо Байден заявив, що направив тисячі федеральних службовців у райони, що постраждали від урагану, серед них понад 1000 представників берегової охорони.