"Милтон" слабеет до урагана первой категории, но остается очень опасным

Есть информация о жертвах в результате торнадо, который поразил передвижные дома престарелых в округе Сент-Люси на восточном побережье Флориды

Фото: ЕРА / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

По данным Национального центра наблюдения за ураганами, "Милтон" в настоящее время имеет скорость ветра примерно 145 км/ч (90 миль/ч), что соответствует урагану первой категории. Об этом сообщает CNN.

Шторм, сначала достигший берега как ураган третьей категории со скоростью ветра 193 км/ч, постепенно ослаб до первой категории, двигаясь вглубь суши. Несмотря на это, он все еще представляет серьезную угрозу.

Около двух часов назад ураган находился примерно в 64 км юго-западнее Орландо и продвигался со скоростью 26 км/ч в северо-восточном направлении. Сейчас его расстояние до города сократилось до менее 50 км, что заставило власти Орландо отозвать с улиц экстренные службы.

Около полуночи международный аэропорт Орландо зафиксировал порывы ветра до 119 км/ч (74 миль/ч), а устойчивый ветер достигал 64-73 км/ч (40-45 миль/ч). В городе продолжаются сильные дожди и ветры, что создает опасные условия.

Как сообщает CNN, ссылаясь на шерифа округа, уже есть информация о жертвах в результате торнадо, который поразил передвижные дома престарелых в округе Сент-Люси на восточном побережье Флориды.

"Я могу вам сказать, что мы уже нашли более одного человека, который утратил жизнь", – сказал шериф округа Сент-Люси Кит Пирсон.