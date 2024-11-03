Короля Испании Филиппа VI забросали грязью люди, пережившие наводнения. Такое видео опубликовало BBC News.

На кадрах снято, как разъяренная толпа противостоит монарху, прибывшему в регион Валенсия, пострадавшего от стихийного бедствия.

В сторону Филиппа кричали "убийца", молодой человек спросил короля, почему тот не прибыл раньше и заявил, что "ничего не было сделано во избежание трагедии", передает медиа.

По словам корреспондентки, люди кричали, что король опоздал с визитом на четыре дня, и что ему "должно быть стыдно".

Ответ короля было не слышно.

На кадрах монарха защищают зонтиком от кусков грязи, которую бросают люди в его сторону. В общем, видно, что вся улица покрыта грязью после наводнения.

Испания – конституционная монархия, где формальным главой государства является король, но реальная исполнительная власть находится в руках премьер-министра.