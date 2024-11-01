На железнодорожном вокзале в Сербии обрушилась крыша: погибли восемь человек – фото, видео

Еще два человека находятся под завалами, их пытаются деблокировать

Ивица Дачич (Фото: Andrej Cukic/EPA)

В пятницу, 1 ноября, около 12:00 в городе Нови-Сад на севере Сербии обрушилась часть внешней крыши железнодорожного вокзала, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил телеканал Nova.

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Прибывший на место происшествия министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич рассказал, что из-под завалов извлекли по меньшей мере восемь тел. Кроме того, два человека получили ранения, одному из травмированных ампутировали ногу. Еще двух людей пытаются достать из-под завалов, в том числе 14-летнюю девушку.

"Спасатели прибыли туда сразу после получения вызова. Через несколько часов спасательная операция все еще продолжается. В ней принимают участие более 80 спасателей из нескольких городов с тяжелой техникой", – добавил Дачич.

Большое количество спасателей режут бетонные конструкции и разбирают части обрушившегося навеса.

Очевидцы рассказали журналистам, что во время обвала крыши под ним на скамейках сидело много людей, поэтому общее количество пострадавших, вероятно, будет расти.

Телеканал отметил, что железнодорожный вокзал открылся в июле 2024 года после трехлетней реконструкции, которую осуществлял китайский подрядчик. В некоторых частях вокзала на момент обрушения все еще продолжались строительные работы.

Sve su uništili!

Novi Sad se gradi rušenjem, kao i drugi gradovi...



😭😱 pic.twitter.com/6kBgBx9ePj — OSNA (@UdruzenjeOSNA) November 1, 2024

Незапоминающаяся tragedija za #NoviSad

Obrušen je betonski krov на чтоlezničkej stanici.

Povređena i deca и odrasli... pic.twitter.com/hBfppdT1sN – Bora Novaković (@bora_novakovic) November 1, 2024