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В Индии снова крупная железнодорожная катастрофа, погибли не менее 10 человек

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29.10.2023, 19:39
В Индии снова крупная железнодорожная катастрофа, погибли не менее 10 человек - Фото
Фото - скриншот

Не менее 10 человек погибли и около 25 получили ранения при столкновении двух пассажирских поездов в индийском штате Андхра-Прадеш, сообщает Reuters.

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Министерство железных дорог утверждает, что два вагона одного из пассажирских поездов сошли с рельсов. По данным предварительного расследования, к столкновению привела "человеческая ошибка", вызванная "пропуском сигнала" одним из поездов.

Авария произошла, когда пассажирский поезд Вишакхапатнам-Раягада остановился из-за обрыва троса, а встречный поезд экспресса Вишакхапатнам-Паласа в него врезался.

  • 1 марта 2023 года в Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся с грузовым, погибли 32 человека, 85 получили ранения.
  • 2 июня в городе Баласор в Индии произошло столкновение товарного и двух пассажирских поездов из-за "сбоя в системе управления". По итоговым данным, из-за него погибли 292 человека. Эта катастрофа стала одной из самых смертоносных железнодорожных катастроф в Индии за последние десятилетия.

Сергей Бережной
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