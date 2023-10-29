В Індії знову велика залізнична катастрофа, загинули щонайменше 10 людей

Щонайменше 10 людей загинули і близько 25 отримали поранення під час зіткнення двох пасажирських поїздів в індійському штаті Андхра-Прадеш, повідомляє Reuters.

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Міністерство залізниць стверджує, що два вагони одного із пасажирських поїздів зійшли з рейок. За даними попереднього розслідування, до зіткнення призвела "людська помилка", викликана "пропуском сигналу" одним із поїздів.

Аварія сталася, коли пасажирський потяг Вішакхапатнам-Раягада зупинився через обрив троса, а зустрічний потяг експресу Вішакхапатнам-Паласа в нього врізався.

1 березня 2023 року в Греції пасажирський потяг на високій швидкості зіткнувся з вантажним, загинули 32 особи, 85 отримали поранення.

2 червня у місті Баласор в Індії сталося зіткнення товарного та двох пасажирських поїздів через "збій у системі управління". За підсумковими даними, через нього загинули 292 особи. Ця катастрофа стала однією із найсмертоносніших залізничних катастроф в Індії за останні десятиліття.

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