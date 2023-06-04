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Залізнична катастрофа в Індії: 275 людей загинули через помилку в системі управління

Этот материал также доступен на русском
04.06.2023, 15:24
Залізнична катастрофа в Індії: 275 людей загинули через помилку в системі управління - Фото
На місці залізничної аварії у Баласорі, Індія (Фото - EPA)

Причиною залізничної катастрофи в Індії, в якій загинуло 275 людей і сотні отримали поранення, була помилка в системі електронної сигналізації, яка спрямувала поїзд на колії, зайняті вантажним потягом. Повідомлення офіційних осіб Індії цитує Associated Press.

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2 червня у місті Баласор в Індії сталося зіткнення товарного та двох пасажирських поїздів. Як повідомляється, аварія забрала за уточненими офіційними даними життя 275 людей і стала однією з найбільш смертоносних залізничних катастроф у країні за останні десятиліття.

Як заявила представник залізничної компанії Джай Верм Сінх, попереднє розслідування показало, що швидкісний Coromandel Express отримав сигнал рухатися головною лінією, проте потім сигнал змінився і система управління вивела поїзд на сусідню кільцеву лінію, де він врізався в товарний потяг, завантажений залізною рудою.

Через зіткнення вагони Coromandel Express, що впали, заблокували паралельні шляхи, це спричинило катастрофу експреса Yesvantpur-Howrah Express, що рухався по них.

У потягах, що зазнали краху, перебувало 2296 осіб.

Слідчі вважають, що поїзди не перевищували швидкість, і головною причиною смертельної аварії є хибні сигнали системи керування рухом. Розслідування має також показати, чи була помилка суто технічною, чи спричинена людським чинником.

  • 6 лютого 2023 року в Туреччині та Сирії сталася серія потужних землетрусів магнітудою 7,7. Понад 160 000 будівель у Туреччині впали або серйозно пошкоджені. Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищує 50 000 осіб.
  • 1 березня у Греції пасажирський потяг на високій швидкості зіткнувся з вантажним, загинули 32 особи, 85 отримали поранення.

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Сергій Бережний
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