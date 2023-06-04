Железнодорожная катастрофа в Индии: 275 человек погибли из-за ошибки в системе управления

Причиной железнодорожная катастрофы в Индии, в которой погибли 275 человек и сотни получили ранения, была ошибка в системе электронной сигнализации, которая направила поезд на пути, занятые грузовым составом. Сообщение официальных лиц Индии цитирует Associated Press.

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2 июня в городе Баласор в Индии произошло столкновение товарного и двух пассажирских поездов. Как сообщается, авария унесла по уточненным официальным данным жизни 275 человек и стала одной из самых смертоносных железнодорожных катастроф в стране за последние десятилетия.

Как заявила представитель железнодорожной компании Джай Верм Синх, предварительное расследование показало, что скоростной Coromandel Express получил сигнал двигаться по главной линии, однако затем сигнал изменился и система управления вывела поезд на соседнюю кольцевую линию, где он врезался в товарный состав, загруженный железной рудой.

Из-за столкновения упавшие вагоны Coromandel Express заблокировали параллельные пути, что привело к крушению шедшего по ним экспресса Yesvantpur-Howrah Express.

В потерпевших крушение поездах находились 2296 человек.

Следователи считают, что поезда не превышали скорость и главной причиной смертельной аварии являются неверные сигналы системы управления движением. Расследование должно также показать, была ли ошибка чисто технической или вызвана человеческим фактором.

6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7. Более 160 000 зданий в Турции упали или серьезно пострадали. Общее число погибших в Турции и Сирии превышает 50 000 человек.

1 марта в Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся с грузовым, погибли 32 человека, 85 получили ранения.

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