На залізничному вокзалі в Сербії обвалився дах: загинули вісім людей – фото, відео

Ще двоє людей перебувають під завалами, їх намагаються деблокувати

Івиця Дачич (Фото: Andrej Cukic/EPA)

У п’ятницю, 1 листопада, близько 12:00 у місті Новий Сад на півночі Сербії обвалилася частина зовнішнього даху залізничного вокзалу, внаслідок чого є загиблі й поранені. Про це повідомив телеканал Nova.

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Міністр внутрішніх справ Сербії Івиця Дачич, який прибув на місце події, розповів, що з-під завалів витягли щонайменше вісім тіл. Окрім того, двоє людей дістали поранення, одному із травмованих ампутували ногу. Ще двох людей намагаються дістати з-під завалів, зокрема 14-річну дівчину.

"Рятувальники прибули туди одразу після отримання виклику. Через кілька годин рятувальна операція все ще триває. У ній беруть участь понад 80 рятувальників із кількох міст із важкою технікою", – додав Дачич.

Велика кількість рятувальників розрізають бетонні конструкції й розбирають частини навісу, що обвалився.

Очевидці розповіли журналістам, що під час обвалу даху під ним на лавках сиділо багато людей, тож загальна кількість постраждалих, імовірно, зростатиме.

Телеканал зазначив, що залізничний вокзал відкрився в липні 2024 року після трирічної реконструкції, яку здійснював китайський підрядник. У деяких частинах вокзалу на момент обвалу все ще тривали будівельні роботи.

Sve su uništili!

Novi Sad se gradi rušenjem, kao i drugi gradovi...



😭😱 pic.twitter.com/6kBgBx9ePj — OSNA (@UdruzenjeOSNA) November 1, 2024

Nezapamćena tragedija za #NoviSad

Obrušen je betonski krov na železničkoj stanici.

Povređena i deca i odrasli... pic.twitter.com/hBfppdT1sN — Bora Novaković (@bora_novakovic) November 1, 2024