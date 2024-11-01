158 человек погибли из-за разрушительных наводнений в Испании, десятки пропали без вести
На востоке Испании число погибших от разрушительных неожиданных наводнений возросло до 158 человек, спасатели все еще ищут пропавших без вести, передает агентство Reuters.
"В общей сложности есть 158 человек [погибших], к которым следует добавить десятки пропавших без вести", – заявил на пресс-конференции Анхель Виктор Торрес, министр, ответственный за сотрудничество с регионами Испании.
Это стихийное бедствие может стать самой страшной катастрофой в Европе за пять десятилетий.
Во вторник в некоторых частях региона Валенсия за восемь часов выпало годовое количество осадков.
Эта трагедия уже стала самой страшной катастрофой, связанной с наводнением, в современной испанской истории. СМИ со ссылкой на метеорологов отметили, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, делает такие экстремальные погодные явления более частыми и разрушительными.
Оппозиционные испанские политики обвинили центральное правительство в Мадриде в том, что оно действовало слишком медленно, чтобы предупредить жителей и отправить спасательные команды. В ответ Министерство внутренних дел заявило, что за меры гражданской защиты отвечают региональные власти.
Мэр соседнего с Валенсией города Пайпорта Марибель Албалат заявила, что жителей не предупреждали о неизбежной опасности наводнения – в ее населенном пункте погибли 62 человека.
"Мы нашли много пожилых людей в их домах и людей, которые пошли за своими автомобилями. Это была ловушка", – заявила она.
Также наводнения нанесли ущерб инфраструктуре Валенсии – снесли мосты, дороги и железнодорожные пути. Кроме того, затопили сельскохозяйственные угодья в регионе, где выращивается около двух третей цитрусовых культур Испании, в том числе апельсины, экспортируемые страной по всему миру.
В общей сложности около 80 км дорог в восточном регионе были серьезно повреждены или стали непроездными, заявил министр транспорта Оскар Пуэнте. Многие из путей были заблокированы заброшенными автомобилями.
Чиновник признал, что в некоторых транспортных средствах обнаружили трупы. Он добавил, что для восстановления скоростного железнодорожного сообщения между Валенсией и Мадридом понадобится две-три недели.
Премьер-министр Испании Педро Санчез во время посещения координационного центра спасателей вблизи Валенсии призвал людей оставаться дома из-за угрозы усиления штормовой погоды.
Мэр Утьеля Рикардо Габальдон заявил: по меньшей мере шесть человек погибли в его городе, где большинство из 12 000 населения составляют пожилые люди или инвалиды, которые не смогли выбраться в безопасное место:
"Жители использовали водяные насосы, установленные на тракторах, когда они начали убирать в четверг, а дети помогали подметать тротуары. Разбитая бытовая техника и мебель были свалены посреди дорог, а старикам было тяжело ходить по скользким, покрытым грязью улицам", – описывает ситуацию в населённом пункте СМИ.
До этого, в 2021 году, сильное наводнение в Германии унесло жизни 185 человек, в 1970-м 209 человек погибли в Румынии, а наводнения в Португалии в 1967 году убили почти 500 человек.
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