158 человек погибли из-за разрушительных наводнений в Испании, десятки пропали без вести

Это стихийное бедствие может стать самой страшной катастрофой в Европе за более чем пять десятилетий

Фото: EPA

На востоке Испании число погибших от разрушительных неожиданных наводнений возросло до 158 человек, спасатели все еще ищут пропавших без вести, передает агентство Reuters.

"В общей сложности есть 158 человек [погибших], к которым следует добавить десятки пропавших без вести", – заявил на пресс-конференции Анхель Виктор Торрес, министр, ответственный за сотрудничество с регионами Испании.

Это стихийное бедствие может стать самой страшной катастрофой в Европе за пять десятилетий.

Во вторник в некоторых частях региона Валенсия за восемь часов выпало годовое количество осадков.

Эта трагедия уже стала самой страшной катастрофой, связанной с наводнением, в современной испанской истории. СМИ со ссылкой на метеорологов отметили, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, делает такие экстремальные погодные явления более частыми и разрушительными.

Фото: EPA

Фото: EPA

Оппозиционные испанские политики обвинили центральное правительство в Мадриде в том, что оно действовало слишком медленно, чтобы предупредить жителей и отправить спасательные команды. В ответ Министерство внутренних дел заявило, что за меры гражданской защиты отвечают региональные власти.

Мэр соседнего с Валенсией города Пайпорта Марибель Албалат заявила, что жителей не предупреждали о неизбежной опасности наводнения – в ее населенном пункте погибли 62 человека.

"Мы нашли много пожилых людей в их домах и людей, которые пошли за своими автомобилями. Это была ловушка", – заявила она.

Также наводнения нанесли ущерб инфраструктуре Валенсии – снесли мосты, дороги и железнодорожные пути. Кроме того, затопили сельскохозяйственные угодья в регионе, где выращивается около двух третей цитрусовых культур Испании, в том числе апельсины, экспортируемые страной по всему миру.

В общей сложности около 80 км дорог в восточном регионе были серьезно повреждены или стали непроездными, заявил министр транспорта Оскар Пуэнте. Многие из путей были заблокированы заброшенными автомобилями.

Чиновник признал, что в некоторых транспортных средствах обнаружили трупы. Он добавил, что для восстановления скоростного железнодорожного сообщения между Валенсией и Мадридом понадобится две-три недели.

Фото: EPA

Фото: EPA

Премьер-министр Испании Педро Санчез во время посещения координационного центра спасателей вблизи Валенсии призвал людей оставаться дома из-за угрозы усиления штормовой погоды.

Мэр Утьеля Рикардо Габальдон заявил: по меньшей мере шесть человек погибли в его городе, где большинство из 12 000 населения составляют пожилые люди или инвалиды, которые не смогли выбраться в безопасное место:

"Жители использовали водяные насосы, установленные на тракторах, когда они начали убирать в четверг, а дети помогали подметать тротуары. Разбитая бытовая техника и мебель были свалены посреди дорог, а старикам было тяжело ходить по скользким, покрытым грязью улицам", – описывает ситуацию в населённом пункте СМИ.

До этого, в 2021 году, сильное наводнение в Германии унесло жизни 185 человек, в 1970-м 209 человек погибли в Румынии, а наводнения в Португалии в 1967 году убили почти 500 человек.