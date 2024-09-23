"Вызывают страх и беспомощность". Россия запустила ИПСО в Польше на фоне наводнений

РФ распространяет контент, призванный вызвать бурную эмоциональную реакцию на основе изображений страданий и разрушений

Последствия наводнения в Польше (Фото: ЕРА/Maciej Kulczynski)

Россия осуществляет информационно-психологическую операцию в Польше на фоне наводнения, вызванного циклоном "Борис" на юго-западе страны, пытаясь вызвать у жителей чувство страха и безысходности. Об этом сообщили в пресс-службе войска обороны киберпространства Польши.

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Отмечается, что наводнения стали катализатором для российской кампании, цель которой – посеять панику среди населения. Операция предусматривает выборочное распространение информации в сети, подразумевающей подрыв доверия к местным органам безопасности.

"Аппарат влияния использует технику выборочного отбора информации в киберпространстве и стремится вызвать у реципиентов эмоции страха и беспомощности. Одним из элементов операции является попытка подорвать доверие к структурам безопасности страны", – говорится в сообщении.

Кибервойска Польши призвали граждан не поддаваться панике и проверять источники информации: "В частности, остерегайтесь контента, который должен вызвать бурную эмоциональную реакцию на основе изображений страданий и разрушений".

14 и 15 сентября 2024 года Центральная и Восточная Европа столкнулись со штормом "Борис", который принес сильные дожди и наводнения в те выходные: больше всего пострадали Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и Словакия.

17 сентября количество жертв увеличилось до 16 человек.

19 сентября "Борис" добрался до Италии.

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