"Викликають страх та безпорадність". Росія запустила ІПСО у Польщі на тлі повеней
Росія здійснює інформаційно-психологічну операцію в Польщі на тлі повені, яку спричинив циклон "Борис" на південному заході країни, намагаючись викликати у жителів почуття страху та безвиході. Про це повідомили у пресслужбі війська оборони кіберпростору Польщі.
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Зазначається, що повені стали каталізатором для російської кампанії, мета якої — посіяти паніку серед населення. Операція передбачає вибіркове поширення інформації в мережі, що має на меті підрив довіри до місцевих органів безпеки.
"Апарат впливу використовує техніку вибіркового відбору інформації в кіберпросторі та прагне викликати у реципієнтів емоції страху та безпорадності. Одним з елементів операції є спроба підірвати довіру до структур безпеки країни", – йдеться у повідомленні.
Кібервійська Польщі закликали громадян не піддаватися паніці та перевіряти джерела інформації: "Зокрема, остерігайтеся контенту, який має на меті викликати бурхливу емоційну реакцію на основі зображень страждання та руйнування".
- 14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіткнулися зі штормом "Борис", який приніс сильні дощі та повені тими вихідними: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.
- 17 вересня кількість жертв збільшилася до 16 людей.
- 19 вересня "Борис" дістався Італії.
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