"Викликають страх та безпорадність". Росія запустила ІПСО у Польщі на тлі повеней

РФ поширює контент, який має на меті викликати бурхливу емоційну реакцію на основі зображень страждання та руйнування

Наслідки повені у Польщі (Фото: ЕРА/Maciej Kulczynski)

Росія здійснює інформаційно-психологічну операцію в Польщі на тлі повені, яку спричинив циклон "Борис" на південному заході країни, намагаючись викликати у жителів почуття страху та безвиході. Про це повідомили у пресслужбі війська оборони кіберпростору Польщі.

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Зазначається, що повені стали каталізатором для російської кампанії, мета якої — посіяти паніку серед населення. Операція передбачає вибіркове поширення інформації в мережі, що має на меті підрив довіри до місцевих органів безпеки.

"Апарат впливу використовує техніку вибіркового відбору інформації в кіберпросторі та прагне викликати у реципієнтів емоції страху та безпорадності. Одним з елементів операції є спроба підірвати довіру до структур безпеки країни", – йдеться у повідомленні.

Кібервійська Польщі закликали громадян не піддаватися паніці та перевіряти джерела інформації: "Зокрема, остерігайтеся контенту, який має на меті викликати бурхливу емоційну реакцію на основі зображень страждання та руйнування".

14 та 15 вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіткнулися зі штормом "Борис", який приніс сильні дощі та повені тими вихідними: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.

17 вересня кількість жертв збільшилася до 16 людей.

19 вересня "Борис" дістався Італії.

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